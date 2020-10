Rocco Casalino in isolamento, assente alla conferenza di Conte (Di domenica 25 ottobre 2020) isolamento fiduciario per Rocco Casalino, il portavoce del presidente del Consiglio non era presente alla conferenza stampa che abbiamo appena seguito tutti. Il motivo dell’assenza di Casalino preoccupa indirettamente, il compagno è risultato positivo, Rocco Casalino e Josè Carlos Alvarez convivono, il collegamento è semplice. In realtà il portavoce del premier ha già effettuato due tamponi, entrambi risultati negativi. Si è sottoposto ai test già nella giornata di martedì e anche il giorno successivo. Nonostante questo ovviamente resta in quarantena per scongiurare ogni pericolo di contagio. Ovvio che nei giorni precedenti al presunto contagio Casalino sia sempre stato in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 ottobre 2020)fiduciario per, il portavoce del presidente del Consiglio non era presentestampa che abbiamo appena seguito tutti. Il motivo dell’assenza dipreoccupa indirettamente, il compagno è risultato positivo,e Josè Carlos Alvarez convivono, il collegamento è semplice. In realtà il portavoce del premier ha già effettuato due tamponi, entrambi risultati negativi. Si è sottoposto ai test già nella giornata di martedì e anche il giorno successivo. Nonostante questo ovviamente resta in quarantena per scongiurare ogni pericolo di contagio. Ovvio che nei giorni precedenti al presunto contagiosia sempre stato in ...

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - tpi : ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato p… - Open_gol : ?? Coronavirus, Rocco Casalino in isolamento fiduciario: il compagno è positivo - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rocco Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi: positivo il compagno - ildelfinogiulio : RT @tpi: ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato positivo al Covi… -