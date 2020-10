Rocco Casalino è positivo al tampone (Di domenica 25 ottobre 2020) Rocco Casalino non era presente alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte perché positivo al tampone. Lo ha comunicato lui stesso alla chat di Whatsapp con cui comunica con i giornalisti. «Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19. L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone». Anche Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato contagiato dal virus: «Ho il Covid sintomatico – ha fatto sapere Grasso – Venerdì sera ... Leggi su linkiesta (Di domenica 25 ottobre 2020)non era presente alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte perchéal. Lo ha comunicato lui stesso alla chat di Whatsapp con cui comunica con i giornalisti. «Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essereal Covid 19. L’Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al». Anche Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato contagiato dal virus: «Ho il Covid sintomatico – ha fatto sapere Grasso – Venerdì sera ...

