Roberto Insigne: «Cosa ho detto a Lorenzo? Una cosa in napoletano che riguarda mamma» (Di domenica 25 ottobre 2020) A Dazn la battuta di Roberto Insigne sul gol del fratello Lorenzo e sulla mamma. Roberto Insigne: «Lorenzo ha fatto un gol bellissimo, difficile essendo lui destro. Sono contento che abbiamo segnato tutti e due, dispiace per il risultato. Gli ho detto una cosa in napoletano, riferito anche a nostra madre quindi ti lascio immaginare. Il gol mio? Chiedimelo domani, avrò avuto tempo di realizzare». «Mi piace essere libero, mi piace spaziare, partire largo, prendere palla e puntare, ma adesso sono più vicino alla porta». «È stata una giornata in cui la partita non cominciava mai. Facevo di tutto per non pensarci. Giocare contro mio fratello e contro il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) A Dazn la battuta disul gol del fratelloe sulla: «ha fatto un gol bellissimo, difficile essendo lui destro. Sono contento che abbiamo segnato tutti e due, dispiace per il risultato. Gli hounain, riferito anche a nostra madre quindi ti lascio immaginare. Il gol mio? Chiedimelo domani, avrò avuto tempo di realizzare». «Mi piace essere libero, mi piace spaziare, partire largo, prendere palla e puntare, ma adesso sono più vicino alla porta». «È stata una giornata in cui la partita non cominciava mai. Facevo di tutto per non pensarci. Giocare contro mio fratello e contro il ...

sscnapoli : ? 30’ | Benevento in vantaggio con il gol di Roberto Insigne #BeneventoNapoli 1-0 ?? #ForzaNapoliSempre - InvictosSomos : Roberto Insigne 1-1 Lorenzo Insigne. - sscnapoli : ? 19’ | Colpo di testa di Roberto Insigne su cross di Foulon, palla alta sulla traversa #BeneventoNapoli 0-0 ?? #ForzaNapoliSempre - Sport_Mediaset : #BeneventoNapoli: in gol i fratelli #Insigne, Roberto in lacrime. #SportMediaset - ItsEsaul_ : RT @InvictosSomos: Roberto Insigne 1-1 Lorenzo Insigne. -