Ristoranti, agriturismi, palestre Ecco quanto costa il semi lockdown (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura anticipata alle 18,00 della ristorazione con il crollo delle attivita' di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, Ristoranti e pizzerie ha un effetto negativo a cascata sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre un miliardo per le mancate vendite di cibo e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di contenimento. E' quanto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura anticipata alle 18,00 della ristorazione con il crollo delle attivita' di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie,e pizzerie ha un effetto negativo a cascata sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre un miliardo per le mancate vendite di cibo e bevande nel solo mese di applicazione delle misure di contenimento. E'... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Ristoranti, agriturismi, palestre Ecco quanto costa il semi lockdown - terraecuorenet : Mafaldine al sugo di pomodoro verde Ristoranti pizzerie ed agriturismo in abruzzo e molise - LordJimPatusan : @IlMici8 Con tutta la buona volontà una bella fetta dei ristoranti l'asporto non lo può fare. Pensa ad esempio agli… - marcobiond9 : @Kotiomkin @Lazzaro1969 Combattono chi rispetta le regole e paga le tasse,cose che loro evidentemente nn apprezzano… - zazoomblog : App per ristoranti pizzerie e agriturismi: le migliori da usare - #ristoranti #pizzerie #agriturismi: -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti agriturismi Coldiretti "La crisi di ristoranti e agriturismi costa 8 miliardi in cibi e vino" piacenzasera.it Nuovo Dpcm: Cia, “Stop alle 18 ad agriturismi equivale a chiusura attività”

ROMA – “La misura non tiene conto delle garanzie di distanziamento sociale offerte dagli spazi in piena campagna. Conto salato anche per le aziende agricole che hanno bar e ristoranti come ...

Coronavirus: Cia "Stop alle 18 Agriturismi equivale a chiusura"

ROMA (ITALPRESS) - "Lo stop alle 18 previsto dal nuovo Dpcm per le 24mila strutture agrituristiche nazionali equivale alla chiusura delle attivitá, che non potranno sostenere i costi di apertura con i ...

ROMA – “La misura non tiene conto delle garanzie di distanziamento sociale offerte dagli spazi in piena campagna. Conto salato anche per le aziende agricole che hanno bar e ristoranti come ...ROMA (ITALPRESS) - "Lo stop alle 18 previsto dal nuovo Dpcm per le 24mila strutture agrituristiche nazionali equivale alla chiusura delle attivitá, che non potranno sostenere i costi di apertura con i ...