Riforma pensioni, ultime novità su opzione donna: cosa impedisce la proroga al 2023? (Di domenica 25 ottobre 2020) In un lungo e articolato post sul Comitato opzione donna social, Orietta Armiliato, fondatrice ed amministratrice del gruppo facebook, si interroga sulla proposta del Governo di prorogare per un solo altro anno l'opzione donna. Da sempre contraria alle misure 'di anno in anno' che non permettono alle donne alcuna sicurezza e nessuna possibilità di pianificare la propria vita futura, l'Armiliato si é rivolta direttamente ai politici ed ai sindacalisti per comprendere cosa stia impedendo, giacché i soldi preventivati per una proroga al 2023 non sarebbero nemmeno così proibitivi, di pensare in modo più equo e più lungimirante nei confronti delle donne, che da troppo tempo sono in credito.

