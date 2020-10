Rifiuti, Testa (Fise Assoambiente): “Trattarli come una ricchezza” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I Rifiuti che portiamo fuori dall'Italia rappresentano una sottrazione di ricchezza. Invece aumentano i costi per i cittadini. Cerchiamo di raggiungere l'autosufficienza. Non basta ripetere ‘economica circolarè come se fosse un mantra”. Lo ha detto Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress.“Il 40% della nostra raccolta differenziata – ha spiegato – è la cosiddetta frazione umida. Mancano almeno trenta, quaranta, cinquanta impianti per trattarla, soprattutto nel centro-sud”. Per Testa sono necessari “quattro, cinque, sei, sette inceneritori tra la Toscana e la Sicilia, che risolverebbero una ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Iche portiamo fuori dall'Italia rappresentano una sottrazione di ricchezza. Invece aumentano i costi per i cittadini. Cerchiamo di raggiungere l'autosufficienza. Non basta ripetere ‘economica circolarèse fosse un mantra”. Lo ha detto Chicco, presidente di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress.“Il 40% della nostra raccolta differenziata – ha spiegato – è la cosiddetta frazione umida. Mancano almeno trenta, quaranta, cinquanta impianti per trattarla, soprattutto nel centro-sud”. Persono necessari “quattro, cinque, sei, sette inceneritori tra la Toscana e la Sicilia, che risolverebbero una ...

Mancano le autorizzazioni e la certezza del diritto”. “L’Europa – ha evidenziato Testa – ha stabilito un obiettivo comune: riciclare il 60% dei rifiuti prodotti, metterne in discarica meno del 10% e ...

