Ricordate George Leonard l’ex coinquilino della casa del Grande Fratello? Oggi a distanza di 11 anni ecco cosa fa

Leggi su virali.video

(Di domenica 25 ottobre 2020) E’ stato uno dei personaggi più particolaristoria delsapete di chi stiamo parlando? Stiamo parlando proprio diil bellissimo concorrente che partecipò al reality show nel 2009. All’epocafece la differenza all’interno del programma proprio per il suo straordinario fascino. Infatti poco dopo riuscì a conquistare il cuore di Carmela Guarnieri dalla quale proprio nel 2012 ha avuto una bellissima bambina che hanno chiamato Violante. Le cose tra i due sembrava andare per il meglio fino a qualche anno fa, tanto che nel 2014 annunciarono di voler convolare a nozze, ma questo matrimonio non si è mai fatto. Foto: Facebook/TrePare infatti che Carmela e ...