Resistenza: è morto Germano Nicolini, il comandante 'Diavolo' (Di domenica 25 ottobre 2020) Germano Nicolini aveva 100 anni, fu ingiustamente incarcerato. E' morto ieri sera a Correggio (Reggio Emilia) Germano Nicolini, comandante partigiano, uno dei protagonisti della Resistenza in Emilia, noto con il nome di battaglia di 'Diavolo'. Avrebbe compiuto 101 anni il prossimo novembre. Dopo la guerra fu accusato dell'omicidio di don Umberto Pessina e solo negli anni Novanta fu completamente scagionato dalla riapertura del … L'articolo Resistenza: è morto Germano Nicolini, il comandante 'Diavolo' proviene da www.meteoweek.com.

roby800 : - NextStopReggio : E’ morto a 100 anni Germano Nicolini, il “comandante Diavolo” protagonista della Resistenza e del “Chi sa parli” - gianni17371 : RT @SicBologna: E questo è il fiore del #partigiano morto per la libertà. #bicifestazione è #Resistenza - _pupazziello : non lo so se davvero la scuola è sicura come dicono ma non voglio fare scetticismo polemico solo trovo pericoloso i… - elydaless : @LiciaRonzulli @forza_italia Lei parla, scrive, esprime grazie al partigiano morto per la libertà. Quella libertà s… -

E' morto a 100 anni Germano Nicolini, il "comandante Diavolo" protagonista della Resistenza e del "Chi sa parli" Next Stop Reggio

