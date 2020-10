Rassegna stampa | si va verso una nuova stretta del Governo | Conte chiude alle 18

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attesto nella giornata di oggi la il nuovo Dpcm che dovrebbe prevedere unaper l’Italia. Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali, in edicola oggi, domenica 25 ottobre 2020, che prevedono la chiusura dei bar, ristoranti e pizzerieore 18:00. Spazio ancora per l’Italia che si ribella, partendo da Napoli e le Regioni che non ci stanno ad unamaggiore senza coperture socio-economiche. Spazio sui quotidiani sportivi all’Inter di Antonioche vince a Genova contro la compagine dei “Grifoni”, e ancora, altra battuta d’arresto, in campionato, per l’Atalanta di mister Gasp. See image gry at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.