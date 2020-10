"Questo governo ci ha tolto anche gli occhi per piangere" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lavora dal 1959, dalle 6 del mattino alle 23. Nel suo ristorante (“da Luciano” alla Balduina, in via Prisciano a Roma) si mangia benissimo. Ma è difficile sapere per quanto tempo ancora. Luciano Arrigoni, il titolare, è davvero stanco, lo conosco da oltre vent'anni, ci frequentiamo praticamente ogni domenica al suo tavolo.Siete sempre al centro voialtri, la Castelli vi voleva pure far cambiare lavoro... “Questi quando parlano in televisione, sembra di stare alla Corrida di Corrado (su dieci che parlavano otto erano sguaiati che non sapevano che dire) o su Scherzi a Parte. Sono una banda di squinternati”. Quando hai cominciato Questo mestiere? "Nel 1959". Quando io nascevo... "Sì, 61 anni fa, ne avevo dodici". Quanti lavorano con te? "Otto persone, quattro di famiglia". Rischiano di smettere? "Finora ho cercato di evitare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lavora dal 1959, dalle 6 del mattino alle 23. Nel suo ristorante (“da Luciano” alla Balduina, in via Prisciano a Roma) si mangia benissimo. Ma è difficile sapere per quanto tempo ancora. Luciano Arrigoni, il titolare, è davvero stanco, lo conosco da oltre vent'anni, ci frequentiamo praticamente ogni domenica al suo tavolo.Siete sempre al centro voialtri, la Castelli vi voleva pure far cambiare lavoro... “Questi quando parlano in televisione, sembra di stare alla Corrida di Corrado (su dieci che parlavano otto erano sguaiati che non sapevano che dire) o su Scherzi a Parte. Sono una banda di squinternati”. Quando hai cominciatomestiere? "Nel 1959". Quando io nascevo... "Sì, 61 anni fa, ne avevo dodici". Quanti lavorano con te? "Otto persone, quattro di famiglia". Rischiano di smettere? "Finora ho cercato di evitare ...

