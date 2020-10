Quattro arresti e altrettanti denunciati per gli scontri della scorsa notte a Roma Identificati militanti di estrema destra e ultras Diversi gli agenti feriti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 4 ie 4 gli arrestati e 11 le persone identificate per gliavvenuti lanel centro di. Secondo quanto riferiscono fontiquestura disi tratta didiscesi in strada, da Piazza del Popolo a piazzale Flaminio, ma anche nel quartiere di Testaccio, per protestare contro il coprifuoco. Durante glicon le forze dell’ordine, che hanno causato anche il ferimento di alcuni, sono state esplose bombe carta e lanciati oggetti,i cassonetti incendiati e moto e auto danneggiate. La Procura diindaga sui disordini e attende nelle ...