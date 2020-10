Quarta puntata de L’Allieva 3 su Rai1 | Claudio ha davvero tradito Alice? Trame 25 ottobre

(Di domenica 25 ottobre 2020) Lade L’Allieva 3 si preannuncia ricca di colpi di scena:ha mille dubbi sue crede che lui l’abbia tradita. Proprio quando il suo CC si era deciso a fare il passo decisivo nella loro relazione, l’ex allieva sospetta di lui e della specializzanda Giulia. Ma ècosì? C’è stato il presunto tradimento oppure è tutto frutto della fervente immaginazione di? Ecco le anticipazioni dellade L’Allieva 3, in onda domenica 25. Nell’episodio 3×07 dal titolo Morte di un trapper,, convinta del tradimento di, gli restituisce l’anello di fidanzamento, facendo ...

laaa__fraghyyy : E oggi avremo la quarta puntata de #LAllieva3 ???? - mgraziamas : Buongiorno e buona domenica stasera alle 21.25 su #Rai1 la quarta puntata de #LAllieva3 ???? #LAllieva2 #LAllieva… - SpettacolandoTv : #LAllieva3 | questa sera la quarta puntata su Rai 1 - luigiderosa17 : RT @alemastronardif: Buongiorno amici, buona domenica! ?? Stasera alle 21:25 Alessandra Mastronardi vi aspetta su #Rai1 con la quarta, entus… - MutiLeonilde : RT @alemastronardif: Buongiorno amici, buona domenica! ?? Stasera alle 21:25 Alessandra Mastronardi vi aspetta su #Rai1 con la quarta, entus… -

