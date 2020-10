"Quanti elettori del Pd voterebbero per Trump". Sondaggio Noto: ma stiamo scherzando? (Di domenica 25 ottobre 2020) Le elezioni americane si avvicinano e Antonio Noto ha chiesto agli italiani per chi voterebbero tra Donald Trump e Joe Biden. Il Sondaggio per il Quotidiano nazionale riserva una sorpresa per certi versi clamorosa. Il 53% sceglierebbe il democratico e il 47% il presidente repubblicano, ma secondo addirittura il 62% gli americani voteranno per lo sfidante. Ma è scendendo nel dettaglio che si salta sulla sedia. L'88% degli elettori della Lega voterebbe Trump, e fin qui nulla di strano. La percentuale scende all'82% tra gli elettori di Fratelli d'Italia e al 50% spaccato tra quelli di Forza Italia. Nell'altro campo le percentuali si ribaltano. Solo il 27% degli elettori del M5s sceglierebbe Trump. E nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Le elezioni americane si avvicinano e Antonioha chiesto agli italiani per chitra Donalde Joe Biden. Ilper il Quotidiano nazionale riserva una sorpresa per certi versi clamorosa. Il 53% sceglierebbe il democratico e il 47% il presidente repubblicano, ma secondo addirittura il 62% gli americani voteranno per lo sfidante. Ma è scendendo nel dettaglio che si salta sulla sedia. L'88% deglidella Lega voterebbe, e fin qui nulla di strano. La percentuale scende all'82% tra glidi Fratelli d'Italia e al 50% spaccato tra quelli di Forza Italia. Nell'altro campo le percentuali si ribaltano. Solo il 27% deglidel M5s sceglierebbe. E nel ...

Le elezioni americane si avvicinano e Antonio Noto ha chiesto agli italiani per chi voterebbero tra Donald Trump e Joe Biden. Il sondaggio per il Quotidiano nazionale riserva una sorpresa per certi ...

L'attesa è comunque palpabile. Sembra che alla fine voteranno in 150 milioni, ossia due aventi diritto su tre, una quota altissima per le abitudini dell'elettore americano, che testimonia quanto ...

