Putin a tutto campo contro i progressisti | “Globalismo nasconde solo interessi privati”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Nei giorni scorsi Vladimirha preso parte in videoconferenza al 17° inannuale del ‘Valdai Club’, il più importante centro studi russo insieme al ‘Russian International Affairs Council’ (RIAC). Il tema di quest’anno era ‘La lezione della pandemia e la nuova agenda: come trasformare una crisi mondiale in un’opportunità per il mondo’. Globalismo come “maschera” perprivati Come anche altre volte in passato, questo inha rappresentato l’occasione perdi illustrare la propria visione del mondo, da un punto di vista non solamente geopolitico ma anche ideologico. Il modello proposto dal Presidente russo è quello di uno Stato forte, pienamente sovrano, attento ai ...