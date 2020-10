Protesta e rabbia a Roma dopo il coprifuoco: bombe carta a piazza del Popolo e scontri con la polizia – Video (Di domenica 25 ottobre 2020) dopo i disordini di Napoli, che hanno visto l’esasperarsi di situazioni di disagio economico e sociale in scontri e atti di violenza, anche a Roma sono partite le manifestazioni. Con lo scattare del coprifuoco contro il Coronavirus alle 23, a piazza del Popolo i manifestanti non hanno sciolto la Protesta e le tensioni con la polizia sono esplose. Le forze dell’ordine hanno caricato i partecipanti con l’intento di disperderli, allontanando i presenti verso piazzale Flaminio. Durante i momenti di disordine, sono stati incendiati anche alcuni cassonetti. Secondo quanto appreso dall’Ansa da fonti di polizia, ci sarebbe qualche fermato. La piazza C’era chi ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020)i disordini di Napoli, che hanno visto l’esasperarsi di situazioni di disagio economico e sociale ine atti di violenza, anche asono partite le manifestazioni. Con lo scattare delcontro il Coronavirus alle 23, adeli manifestanti non hanno sciolto lae le tensioni con lasono esplose. Le forze dell’ordine hanno caricato i partecipanti con l’intento di disperderli, allontanando i presenti versole Flaminio. Durante i momenti di disordine, sono stati incendiati anche alcuni cassonetti. Secondo quanto appreso dall’Ansa da fonti di, ci sarebbe qualche fermato. LaC’era chi ...

Tuttosommatoio1 : RT @LaVeritaWeb: Chi pensa di nascondere la protesta dei cittadini dietro alla furia dei facinorosi è in malafede. Il Paese è esausto e ris… - Andrrr8 : RT @LaVeritaWeb: Chi pensa di nascondere la protesta dei cittadini dietro alla furia dei facinorosi è in malafede. Il Paese è esausto e ris… - Do_Dec : RT @LaVeritaWeb: Chi pensa di nascondere la protesta dei cittadini dietro alla furia dei facinorosi è in malafede. Il Paese è esausto e ris… - camposasco : RT @LaVeritaWeb: Chi pensa di nascondere la protesta dei cittadini dietro alla furia dei facinorosi è in malafede. Il Paese è esausto e ris… - infoitinterno : Protesta e rabbia a Roma dopo il coprifuoco: bombe carta a piazza del Popolo e scontri con la polizia – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta rabbia Protesta e rabbia a Roma dopo il coprifuoco: bombe carta a piazza del Popolo e scontri con la polizia – Video Open La rabbia a Napoli non si placa

Tantissimi napoletani anche sabato sera sono tornati a protestare nelle strade della città, di nuovo teatro di manifestazioni dopo i riot della notte di venerdì, quando il governatore della Campania ...

Napoli, commercianti in fuga: «Noi strumentalizzati dai clan»

Napoli si sveglia senza che la rabbia sociale sia spenta, come raccontano gli scontri di ieri a Chiaia tra Cobas, centri sociali e forze dell'ordine, mentre si scopre che il Covid ha stretto ...

Tantissimi napoletani anche sabato sera sono tornati a protestare nelle strade della città, di nuovo teatro di manifestazioni dopo i riot della notte di venerdì, quando il governatore della Campania ...Napoli si sveglia senza che la rabbia sociale sia spenta, come raccontano gli scontri di ieri a Chiaia tra Cobas, centri sociali e forze dell'ordine, mentre si scopre che il Covid ha stretto ...