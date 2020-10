Prospettive poco rosee per EMUI 11 su tanti Huawei, c’è tanto da aspettare (Di domenica 25 ottobre 2020) Sembra che il ritardo con il quale l’aggiornamento EMUI arriverà su tanti smartphone Huawei sarà, a dir poco, importante. Già abbiamo riportato un primo approfondimento sui programmi di update per il Huawei P30 e Mate 20 ma ora la fonte Huawei Central ha raccolto le ultime indiscrezioni sui rilasci previsti in Europa e la tabella di marcia ufficiosa, di certo, non farà felici molti. Per qualche motivo non meglio chiarito, gli sviluppatori starebbero procedendo ad un ritmo ben meno serrato rispetto agli anni scorsi per garantire il supporto software sui dispositivi recentissimi ma anche un po’ più datati. Per tutta la serie Huawei P40 top di gamma ossia per P40, P40 Pro, P40 Pro + ma anche per i Huawei ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Sembra che il ritardo con il quale l’aggiornamentoarriverà susmartphonesarà, a dir, importante. Già abbiamo riportato un primo approfondimento sui programmi di update per ilP30 e Mate 20 ma ora la fonteCentral ha raccolto le ultime indiscrezioni sui rilasci previsti in Europa e la tabella di marcia ufficiosa, di certo, non farà felici molti. Per qualche motivo non meglio chiarito, gli sviluppatori starebbero procedendo ad un ritmo ben meno serrato rispetto agli anni scorsi per garantire il supporto software sui dispositivi recentissimi ma anche un po’ più datati. Per tutta la serieP40 top di gamma ossia per P40, P40 Pro, P40 Pro + ma anche per i...

