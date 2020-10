Probabili formazioni Juventus-Barcellona | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. All’Allianz Stadium i bianconeri vogliono rialzarsi dopo la brutta prova offerta contro il Verona. I blaugrana, dal canto loro, devono riscattare il Clasico perso in patria. Due cantieri aperti, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 28 ottobre, andiamo ora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici Pirlo e Koeman. QUI– Pirlo deve capire se Ronaldo sarà a disposizione, al momento ha ancora il coronavirus. In avanti potremmo vedere Kulusevski con uno tra Dybala e Morata, Chiesa potrebbe giocare a sinistra con Cuadrado a ...