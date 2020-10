"Prima facciamo una chiacchierata". Insinna, quello che non si era mai saputo su L'Eredità; perché i concorrenti sbagliano alla Ghigliottina (Di domenica 25 ottobre 2020) Il mistero della Ghigliottina svelato da Flavio Insinna. I telespettatori de L'Eredità spesso si sono interrogati sul perché i campioni incorrano in errori clamorosi al momento di aggiudicarsi il montepremi del quiz preserale di Raiuno. Molti hanno addirittura adombrato sospetti di "complotti" degli autori. Intervistato da Repubblica, Insinna svela: "Da casa sembra più facile? perché è così, seduti sul divano si è più concentrati", spiega il conduttore difendendo i suoi concorrenti. Certo, il lockdown ha cambiato tutto, anche il clima in studio: "Prima entravo e abbracciavo gli amici della redazione: scherzi, battute, caffè, dolcetti. Ora c'è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Il mistero dellasvelato da Flavio. I telespettatori de L'; spesso si sono interrogati sul; i campioni incorrano in errori clamorosi al momento di aggiudicarsi il montepremi del quiz preserale di Raiuno. Molti hanno addirittura adombrato sospetti di "complotti" degli autori. Intervistato da Repubblica,svela: "Da casa sembra più facile?; è così, seduti sul divano si è più concentrati", spiega il conduttore difendendo i suoi. Certo, il lockdown ha cambiato tutto, anche il clima in studio: "entravo e abbracciavo gli amici della redazione: scherzi, battute, caffè, dolcetti. Ora c'è il ...

matteosalvinimi : Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di… - violetsmin : forget drama!!! me and my sister made pancakes today<3 (è la prima volta che li facciamo ma non sono venuti male da… - Lukhemmss : Ammazzatemi che facciamo prima io sempre stata sottona cronica per H e questi primi piani mi ammazzavano (lo fanno… - nzlmtt : @vivranda Questo è l'ultimo cambio che facciamo, poi bisognerà decidere quale delle due tenere, ma essendo italiani… - louvrae : RT @_SimoTarantino: Il tampone, secondo protocollo UEFA, deve risultare negativo 7 giorni prima, anzi, facciamo 5, ma anche il giorno prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima facciamo «Non ce la facciamo a reggere», è allarme pronto soccorso | il manifesto Il Manifesto Mille persone su un prato a suonare. Un sogno diventato documentario

L’anteprima nazionale ai Fratelli Marx del lavoro di Anita Rivaroli “We are the thousand-L’incredibile storia di Rockin’1000” ...

Rispetto e diversità. La sfida multiculturale delle organizzazioni internazionali

Il tema dell’eterogeneità culturale e delle conseguenze sulla nostra vita è sempre più cruciale per chi opera e riflette sui nuovi assetti delle grandi organizzazioni ...

L’anteprima nazionale ai Fratelli Marx del lavoro di Anita Rivaroli “We are the thousand-L’incredibile storia di Rockin’1000” ...Il tema dell’eterogeneità culturale e delle conseguenze sulla nostra vita è sempre più cruciale per chi opera e riflette sui nuovi assetti delle grandi organizzazioni ...