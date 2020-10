Previsioni Meteo Aeronautica Militare | domani piogge e rovesci da Nord a Sud

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, lunedì 26 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’. Alestesa copertura nuvolosa, con precipitazioni che interesseranno dapprima le regioni di ponente e in successiva estensione a quelle orientali. I fenomeni potranno risultare localmente intensi su Piemonte, Liguria, aree alpine e prealpine lombarde e del Triveneto. Neve sui rilievi confinali di Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto al di sopra dei 1500-1800 metri. Attenuazione dei fenomeni in serata sulle aree piu’ occidentali. Centro e Sardegna: nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, sull’Umbria e sulle restanti aree appenniniche con debolial mattino tra Toscana, Lazio e Sardegna ma in ...