Presidente Conte, contributi subito alle imprese altrimenti siamo distrutti. Stavolta niente alibi (Di domenica 25 ottobre 2020) Come Confesercenti, abbiamo chiesto e chiederemo con forza e in tutte le sedi possibili, che per tutte queste imprese, entro poche ore, arrivino veri e proporzionati contributi di ristoro e dopo, solo dopo, i divieti . Questa volta, per le imprese del commercio, turismo e servizi, già pesantemente provate da mesi difficilissimi, non ci può essere altra versione accettabile Leggi su firenzepost (Di domenica 25 ottobre 2020) Come Confesercenti, abbiamo chiesto e chiederemo con forza e in tutte le sedi possibili, che per tutte queste, entro poche ore, arrivino veri e proporzionatidi ristoro e dopo, solo dopo, i divieti . Questa volta, per ledel commercio, turismo e servizi, già pesantemente provate da mesi difficilissimi, non ci può essere altra versione accettabile

lorepregliasco : ?? Salvo rinvii dovuti al prolungarsi della riunione con i capi delegazione del governo, il presidente del Consiglio… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - rtl1025 : ?? Alle 13.30, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe #Conte terrà una conferenza stampa a Palaz… - gaiagioiared : RT @ferdinantripodi: Presidente #Conte è finita. Ormai non lo crede più nessuno. #conferenzastampa - siberrs : Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte : Non chiudiamo Cinema e Teatri - Firma la petizione!… -