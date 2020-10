Premier League: Everton sconfitto 2-0 a Southampton (Di domenica 25 ottobre 2020) Si ferma l'imbattibilità dell'Everton in Premier League. La squadra allenata da Carlo Ancelotti è stata sconfitta in trasferta dal Southampton con i gol di Ward-Prowse e Adams, entrambi nel primo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Si ferma l'imbattibilità dell'in. La squadra allenata da Carlo Ancelotti è stata sconfitta in trasferta dalcon i gol di Ward-Prowse e Adams, entrambi nel primo ...

ETGazzetta : #PremierLeague: l’#Everton perde l’imbattibilità a #Southampton - ftg_soccer : GOAL! Santa Lucia in Malta Premier League Santa Lucia 1-1 Valletta - ftg_soccer : GOAL! Modena in Italy Serie C: Girone B Sambenedettese 0-1 Modena GOAL! Modena in Italy Serie C: Girone B Sambenede… - mfootballlive : PREMIER LEAGUE: (FT) Santa Lucia vs Valletta 1-1 - ftg_soccer : GOAL! Gnistan in Finland Ykkonen VPS 3-5 Gnistan GOAL! Pistoiese in Italy Serie C: Girone A Pistoiese 1-2 Pro Sesto… -