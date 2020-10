Premier League, cade l’Everton di Ancelotti sconfitto dal Southampton (Di domenica 25 ottobre 2020) Primo ko stagionale per l'Everton di Carlo Ancelotti, battuto 2-0 al St Mary Stadium dal Southampton. I padroni di casa, forti di un Ings in versione assistman, trovano il doppio vantaggio nei primi 35' e lo gestiscono bene. Dopo i gol di Ward-Prowse e Adams, sempre nel primo tempo, cis sarebbe spazio anche per il 3-0 di Armstrong ma il suo bel gol viene annullato per un fuorigioco di Adams da cui era partita l'azione. Nella ripresa un brutto fallo di Digne su Walker-Peters lascia l'Everton in dieci dal 72' e addio sogni di rimonta. I Saints battono la capolista e si portano a quota 10 punti, mentre i Toffees con questo passo falso vengono riacciuffati dal Liverpool che ieri ha battuto lo Sheffield. Per l'Everton dopo 4 vittorie e un pareggio è arrivata la sconfitta. Premier ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Primo ko stagionale per l'Everton di Carlo, battuto 2-0 al St Mary Stadium dal. I padroni di casa, forti di un Ings in versione assistman, trovano il doppio vantaggio nei primi 35' e lo gestiscono bene. Dopo i gol di Ward-Prowse e Adams, sempre nel primo tempo, cis sarebbe spazio anche per il 3-0 di Armstrong ma il suo bel gol viene annullato per un fuorigioco di Adams da cui era partita l'azione. Nella ripresa un brutto fallo di Digne su Walker-Peters lascia l'Everton in dieci dal 72' e addio sogni di rimonta. I Saints battono la capolista e si portano a quota 10 punti, mentre i Toffees con questo passo falso vengono riacciuffati dal Liverpool che ieri ha battuto lo Sheffield. Per l'Everton dopo 4 vittorie e un pareggio è arrivata la sconfitta....

ItaSportPress : Premier League, cade l'Everton di Ancelotti sconfitto dal Southampton - - sportli26181512 : Wolves-Newcastle 1-1: Un gol segnato da Murphy ha permesso al Newcastle United di riacciuffare il Wolverhampton. Ne… - MagliaDaCalcio : RT @BritishFootball: Sono passati già 7 anni da questo gol di Kasami in Crystal Palace - Fulham. Uno dei più belli e difficili della storia… - Pall_Gonfiato : I 22 titolari scelti da #Arteta e #Rodgers per la gara dell'Emirates tra #Arsenal e #Leicester. - sportli26181512 : Premier, prima sconfitta per Ancelotti: Southampton-Everton 2-0: Prima battuta d'arresto in Premier League per l'Ev… -