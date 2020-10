Premier League 2020/2021, il Leicester espugna l’Emirates: decisivo Vardy contro l’Arsenal (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Leicester espugna 0-1 l’Emirates e sconfigge l’Arsenal nel match valido per la sesta giornata di Premier League 2020/2021. Jamie Vardy ha segnato all’80’ la rete decisiva, con l’azione che è nata da una splendida sventagliata di Tielemans: il centrocampista belga ha trovato l’ex Roma Under, che ha avuto l’intelligenza di servire la sua punta, che non ha fallito di testa. Boccata d’ossigeno quindi per le Foxes, che si rifanno dopo due sconfitte di fila incassate senza andare in gol contro Aston Villa e West Ham: l’Everton capolista è ora a solo un punto di distanza. Seconda sconfitta di fila invece per i Gunners, appaiati al Chelsea con soli 9 punti in classifica Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Il0-1 l’Emirates e sconfigge l’Arsenal nel match valido per la sesta giornata di. Jamieha segnato all’80’ la rete decisiva, con l’azione che è nata da una splendida sventagliata di Tielemans: il centrocampista belga ha trovato l’ex Roma Under, che ha avuto l’intelligenza di servire la sua punta, che non ha fallito di testa. Boccata d’ossigeno quindi per le Foxes, che si rifanno dopo due sconfitte di fila incassate senza andare in golAston Villa e West Ham: l’Everton capolista è ora a solo un punto di distanza. Seconda sconfitta di fila invece per i Gunners, appaiati al Chelsea con soli 9 punti in classifica

