Premier League 2020/2021, Ancelotti cade: il Southampton batte Everton 2-0

Dopo quattro vittorie e un pareggio, l'Everton cade fuori casa contro il Southampton e perde 2-0. Le reti di Ward-Prowse al 27′ e di Adams al 35′ hanno permesso ai padroni di casa di imporsi su Digne e compagni. Proprio un'espulsione diretta dell'ex Roma al 72′ ha complicato ulteriormente il cammino di un Everton che trova la prima sconfitta stagionale in Premier League. Bel balzo in classifica per gli uomini di Hasenhüttl che salgono a quota dieci punti e allungano a quattro la striscia di imbattibilità.

