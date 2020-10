Portavoce di Mattarella positivo al Coronavirus, preoccupazione al Quirinale (Di domenica 25 ottobre 2020) . Giovanni Grasso ha recentemente annunciato di aver contratto il virus, risultando sintomatico. Ora si trova in isolamento presso la propria abitazione. Avviata la sanificazione del Quirinale. Il Portavoce del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato di aver contratto il Covid. Venerdì la febbre alta e … Leggi su viagginews (Di domenica 25 ottobre 2020) . Giovanni Grasso ha recentemente annunciato di aver contratto il virus, risultando sintomatico. Ora si trova in isolamento presso la propria abitazione. Avviata la sanificazione del. Ildel Presidente della Repubblica, Sergio, ha affermato di aver contratto il Covid. Venerdì la febbre alta e …

