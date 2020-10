Polonia: nuove manifestazioni contro il divieto quasi totale dell’aborto (Di domenica 25 ottobre 2020) Migliaia di persone hanno manifestato ieri, sabato 24 ottobre, in Polonia, esattamente per il terzo giorno consecutivo, contro un divieto quasi totale di abortire, quando le leggi del Paese erano già tra le più restrittive dell’intera UE. Giovedì 22 ottobre, la Corte costituzionale Polacca ha bandito l’aborto in caso di grave malformazione del feto, decisione a priori definitiva, ma contestata dall’opposizione liberale e dalle organizzazioni per i diritti delle donne di questo Paese, profondamente radicato nella tradizione cattolica. Cantando: “Libertà, uguaglianza, diritti delle donne“, tutti i manifestanti, sfidando il divieto assoluto del Governo di raduni pubblici nella lotta contro la pandemia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 ottobre 2020) Migliaia di persone hanno manifestato ieri, sabato 24 ottobre, in, esattamente per il terzo giorno consecutivo,undi abortire, quando le leggi del Paese erano già tra le più restrittive dell’intera UE. Giovedì 22 ottobre, la Corte costituzionale Polacca ha bandito l’aborto in caso di grave malformazione del feto, decisione a priori definitiva, ma contestata dall’opposizione liberale e dalle organizzazioni per i diritti delle donne di questo Paese, profondamente radicato nella tradizione cattolica. Cantando: “Libertà, uguaglianza, diritti delle donne“, tutti i manifestanti, sfidando ilassoluto del Governo di raduni pubblici nella lottala pandemia di ...

