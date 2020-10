Pmi: a rischio un milione di posti di lavoro (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Sono circa un milione i posti di lavoro che le Pmi potrebbero perdere tra l’inizio e la fine del 2020. Questo è quanto emerge quanto emerge dall’indagine Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle Pmi, condotta su 5000 professionisti (su 26mila) dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro. Le piccole e medie imprese hanno pagato un prezzo carissimo per adeguarsi alle nuove normative in materia sanitaria (per contrastare la diffusione del Covid-19). Al peggio, però, non c’è fine. Il rischio di una “seconda ondata” con ulteriori restrizioni potrebbe vanificare tutti gli sforzi compiuti finora. La difficile gestione sanitaria A pagare il prezzo più alto in questa crisi sono i settori meno protetti: ovvero la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Sono circa undiche le Pmi potrebbero perdere tra l’inizio e la fine del 2020. Questo è quanto emerge quanto emerge dall’indagine Crisi, emergenza sanitaria enelle Pmi, condotta su 5000 professionisti (su 26mila) dalla Fondazione studi Consulenti del. Le piccole e medie imprese hanno pagato un prezzo carissimo per adeguarsi alle nuove normative in materia sanitaria (per contrastare la diffusione del Covid-19). Al peggio, però, non c’è fine. Ildi una “seconda ondata” con ulteriori restrizioni potrebbe vanificare tutti gli sforzi compiuti finora. La difficile gestione sanitaria A pagare il prezzo più alto in questa crisi sono i settori meno protetti: ovvero la ...

Agenzia_Italia : Le Pmi perdono 1 milione di occupati nel 2020. Due imprese su 10 a rischio chiusura - InsiemeIva : Migliaia di #PartiteIva a rischio, le nostre #PMI sono al collasso. Prima #Milano, poi #Napoli, #Roma, non siamo e… - AMagnifico1 : Due imprese su 10 a rischio chiusura, un milione di occupati in meno nelle Pmi - unimpresa : Unimpresa su La Stampa – “A rischio oltre centomila attività”. Arriva un piano di aiuti da 5 miliardi – Unimpresa |… - informamolise : Due imprese su 10 a rischio chiusura, un milione di occupati in meno nelle Pmi -

Ultime Notizie dalla rete : Pmi rischio Pmi: a rischio un milione di posti di lavoro Il Primato Nazionale DPCM: CGIA, OLTRE 18MILA GELATERIE INTERESSATE, A RISCHIO 50MILA LAVORATORI

Una misura che certamente penalizzerà soprattutto le Pmi. “Per evitare gli effetti ... ultime l’azzeramento in 3 anni dei crediti a rischio non garantiti e in 7-9 anni per quelli con garanzia ...

Un milione di posti di lavoro a rischio. Per le PMI ci vorranno due anni per riprendersi

Poi, parlamentari di maggioranza e opposizione quali Antonio Tajani (FI) Giorgia Meloni (FdI), Andrea Orlando (PD), Ettore Rosato (IV), Matteo Salvini (Lega). Il Festival del Lavoro, che si svolgerà o ...

Una misura che certamente penalizzerà soprattutto le Pmi. “Per evitare gli effetti ... ultime l’azzeramento in 3 anni dei crediti a rischio non garantiti e in 7-9 anni per quelli con garanzia ...Poi, parlamentari di maggioranza e opposizione quali Antonio Tajani (FI) Giorgia Meloni (FdI), Andrea Orlando (PD), Ettore Rosato (IV), Matteo Salvini (Lega). Il Festival del Lavoro, che si svolgerà o ...