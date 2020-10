PlayStation 5 è mastodontica ma anche la scatola d'imballaggio non scherza, ecco un confronto con PS4 (Di domenica 25 ottobre 2020) Sapevamo già che PlayStation 5 sarebbe stata la console più grande mai realizzata, ma ora abbiamo finalmente delle "prove visive" per quantificare la dimensione della console, esaminando il suo imballaggio retail ufficiale.Grazie alle immagini della stampa specializzata, la quale è recentemente entrata in possesso delle console Sony, è stato possibile effettuare un paragone fra la sua confezione e quella di PlayStation 4. Al momento, l'embargo di Sony ha consentito a media e influencer di condividere esclusivamente immagini della scatola, quindi questo è l'unico confronto pubblico possibile.Come potete ammirare voi stessi nelle immagini seguenti, diffuse anche attraverso Reddit, la confezione di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 ottobre 2020) Sapevamo già che5 sarebbe stata la console più grande mai realizzata, ma ora abbiamo finalmente delle "prove visive" per quantificare la dimensione della console, esaminando il suoretail ufficiale.Grazie alle immagini della stampa specializzata, la quale; recentemente entrata in possesso delle console Sony,; stato possibile effettuare un paragone fra la sua confezione e quella di4. Al momento, l'embargo di Sony ha consentito a media e influencer di condividere esclusivamente immagini della, quindi questo; l'unicopubblico possibile.Come potete ammirare voi stessi nelle immagini seguenti, diffuseattraverso Reddit, la confezione di ...

