PlayStation 5 | come trasferire i dati da PS4? Sony ve lo spiega direttamente nella scatola!

(Di domenica 25 ottobre 2020) Le console di nuova generazione arriveranno nelle nostre case (o almeno di quelli che sono stati veloci abbastanza da prenotarle) fra meno di un mese e la stampa specializzata è finalmente entrata in possesso delle prime unità da recensire.In questi giorni, tutti gli occhi sono puntati su5:ha infatti distribuito le console a influencer e media, ma il suo rigido embargo ha impedito a tutti di condividere qualsivoglia informazione prima del tempo e fin'ora è stato possibile ammirare solo la confezione retail della console e non quello che contiene.Le informazioni, quindi, sono veramente scarse e l'unica cosa che abbiamo potuto ammirare sono le mastodontiche dimensioni della scatola PS5, ben più generose di quellae nettamente più pesante.Leggi altro...

MoniaProvvedi : Direi che ora siete contenti di poter stare a casa a giocare con la Playstation! Io preferisco uscire e vivere !! V… - signordottore : [fa sentire il giocatore come un dio] #Destiny -

Sony ha acquisito Travis Scott in esclusiva come di Creative Partner di PlayStation. SarĂ da scoprire il ruolo che avrĂ il rapper all'interno del team.Diversi utenti hanno segnalato la cancellazione dei loro pre-ordini per le console next-gen in America...che sia colpa di una carenza di stock improvvisa?