Pirlo: “Prendiamo sempre uno schiaffo prima di svegliarci. Troppo attendisti, ma abbiamo avuto le occasioni migliori” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni più significative del tccnico bianconero: “PurTroppo nel primo tempo siamo stati poco aggressivi con i centrocampisti, Troppo attendisti in generale. La sensazione è che dobbiamo prendere sempre uno schiaffo prima di svegliarci e non va affatto bene. Nonostante questo, però, abbiamo avuto le occasioni migliori sia nel primo che nel secondo tempo. Dybala? Non era previsto giocasse tutti e 95 i minuti, ma ha fatto un’ottima partita e si è reso pericoloso in più occasioni. Il ruolo di Ronaldo? Nel centrosinistra, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, Andreaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni più significative del tccnico bianconero: “Purnel primo tempo siamo stati poco aggressivi con i centrocampisti,in generale. La sensazione è che dobbiamo prendereunodie non va affatto bene. Nonostante questo, però,lemigliori sia nel primo che nel secondo tempo. Dybala? Non era previsto giocasse tutti e 95 i minuti, ma ha fatto un’ottima partita e si è reso pericoloso in più. Il ruolo di Ronaldo? Nel centrosinistra, ...

