Pirlo non c'è ancora. Altro pareggio Juve: 1-1 con Verona, Kulusevski replica a Favilli (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juve stecca ancora. Torna Dybala ma non i tre punti, perché un Verona caparbio e organizzato costringe i bianconeri al secondo pareggio di fila in campionato, risultato che tiene lontani i campioni d'Italia dalla vetta confermando lo status di cantiere aperto su cui sta lavorando Andrea Pirlo. Le due traverse colpite da Cuadrado e Dybala e le tante occasioni sprecate dai padroni di casa non possono però rappresentare un alibi. Solo a 12 minuti dalla fine Kulusevski è riuscito a pareggiare il gol degli ospiti, a sorpresa in vantaggio al quarto d'ora della ripresa grazie all'ex Favilli. Nonostante i segnali di crescita, visti anche contro gli scaligeri - in tal senso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lastecca. Torna Dybala ma non i tre punti, perché uncaparbio e organizzato costringe i bianconeri al secondodi fila in campionato, risultato che tiene lontani i campioni d'Italia dalla vetta confermando lo status di cantiere aperto su cui sta lavorando Andrea. Le due traverse colpite da Cuadrado e Dybala e le tante occasioni sprecate dai padroni di casa non possono però rappresentare un alibi. Solo a 12 minuti dalla fine; riuscito a pareggiare il gol degli ospiti, a sorpresa in vantaggio al quarto d'ora della ripresa grazie all'ex. Nonostante i segnali di crescita, visti anche contro gli scaligeri - in tal senso il ...

