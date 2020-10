Petagna: “Giuntoli ha sempre creduto in me. Sapevo che sarei rimasto a Napoli” (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel post partita di Benevento-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato Andrea Petagna. “Questa è una squadra di grandissimi giocatori, finalmente ho fatto gol. Erano tre punti fondamentali che ci danno forza per la partita di giovedì”. Come hai fatto a convincere Gattuso, se c’era bisogno, a trattenerti? “Negli ultimi due anni ho segnato 30 gol in Serie A, ho sempre giocato. A Bergamo, Ferrara. Il direttore sportivo Giuntoli ha sempre creduto in me, Sapevo che sarei rimasto al Napoli e mi sarei giocato le mie chance qui. So di avere caratteristiche importanti e che sarei migliorato e cresciuto con tutti questi giocatori importanti”. E’ vero che hai perso 10 chili per presentarti al Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel post partita di Benevento-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato Andrea. “Questa è una squadra di grandissimi giocatori, finalmente ho fatto gol. Erano tre punti fondamentali che ci danno forza per la partita di giovedì”. Come hai fatto a convincere Gattuso, se c’era bisogno, a trattenerti? “Negli ultimi due anni ho segnato 30 gol in Serie A, hogiocato. A Bergamo, Ferrara. Il direttore sportivo Giuntoli hain me,cheal Napoli e migiocato le mie chance qui. So di avere caratteristiche importanti e chemigliorato e cresciuto con tutti questi giocatori importanti”. E’ vero che hai perso 10 chili per presentarti al Napoli ...

Antonio17071963 : RT @napolista: #Petagna: “#Giuntoli ha sempre creduto in me. Sapevo che sarei rimasto a #Napoli” A Sky: “Sono dimagrito 10 chili prima di a… - napolista : #Petagna: “#Giuntoli ha sempre creduto in me. Sapevo che sarei rimasto a #Napoli” A Sky: “Sono dimagrito 10 chili p… -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna “Giuntoli Osimhen trasette cu 'na granna frennesia. Sulo cu 'a presenza soja cagnaje 'o sibacco ilnapolista