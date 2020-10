Petagna a Dazn | «Abbiamo tanto da imparare da Gattuso»

(Di domenica 25 ottobre 2020) Andreaè intervenuto ai microfoni didopo la vittoria contro il Benevento e il suo primo gol con il Napolidalla panchina ti ha urlato di tornare in area «Il mister è fantastico, dobbiamo soloda lui, ogni giorno impariamo qualcosa. È questione di abitudine prima giocavo così, sono le prime partita e piano piano mi sto abituando Qui si gioca con giocatori forti ed è tutto più facile soprattuto per noi attaccanti, quindi devo cercare di stare più dentro area. Mi piace giocare lontano dalla porta e fare anche assist al compagno. Quelle sono le mie caratteristiche» L'articolo: «dada ...

MondoNapoli : Dazn - Petagna: 'Gattuso mi chiedeva di stare in mezzo all'attacco. La squadra qui è fortissima. Gattuso? Penso que… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Petagna: 'Gattuso dice che sono un finto lento? Rapporto fantastico, mi sta insegnando tanto' https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Petagna: 'Gattuso dice che sono un finto lento? Rapporto fantastico, mi sta insegnando tanto' https://t.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Petagna: 'Gattuso dice che sono un finto lento? Rapporto fantastico, mi sta insegnando tanto' https://t.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Petagna: 'Gattuso dice che sono un finto lento? Rapporto fantastico, mi sta insegnando tanto' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna Dazn

IlNapolista

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, dopo il k.o. interno rimediato per mano del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono orgoglioso dei miei ... dalla panchina giocatori del calibro di ...Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Benevento. Per l'ex bomber della SPAL si è trattato del primo gol in maglia azzurra. "Il rapporto con Gattuso è fantastico ...