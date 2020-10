Perché gli Usa puntano gli occhi sul Nagorno-Karabakh (Di domenica 25 ottobre 2020) Che in questa ultima settimana gli Stati Uniti abbiano cambiato approccio sulla vicenda del Nagorno-Karabakh è visibile da due elementi. Ma prima la premessa: finora Washington – sebbene parte del gruppo di contatto tra Armenia e Azerbaigian sull’annosa diatriba riguardo l’area contesa al confine – ha tenuto una linea defilata. Necessità (le elezioni presidenziali tra una decina di giorni) e calcolo strategico (Turchia e Russia si contendono il Caucaso, ossia si indeboliscono a vicenda) hanno finora portato gli Usa su una posizione più tranquilla. Però sono le stesse necessità e calcolo che hanno probabilmente imposto un cambiamento. Primo punto: ieri sera l’ambasciata statunitense a Baku ha emesso un avviso riguardo al rischio che i concittadini corrono nella città. Possibili ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Che in questa ultima settimana gli Stati Uniti abbiano cambiato approccio sulla vicenda delè visibile da due elementi. Ma prima la premessa: finora Washington – sebbene parte del gruppo di contatto tra Armenia e Azerbaigian sull’annosa diatriba riguardo l’area contesa al confine – ha tenuto una linea defilata. Necessità (le elezioni presidenziali tra una decina di giorni) e calcolo strategico (Turchia e Russia si contendono il Caucaso, ossia si indeboliscono a vicenda) hanno finora portato gli Usa su una posizione più tranquilla. Però sono le stesse necessità e calcolo che hanno probabilmente imposto un cambiamento. Primo punto: ieri sera l’ambasciata statunitense a Baku ha emesso un avviso riguardo al rischio che i concittadini corrono nella città. Possibili ...

