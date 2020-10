Perché gli amanti dell’horror stanno affrontando meglio la pandemia (Di domenica 25 ottobre 2020) Chi ama i film horror è meno colpito dagli effetti psicologici, a volte devastanti, della pandemia? Un gruppo di ricercatori danesi e statunitensi risponde di sì in uno studio in via di pubblicazione sulla rivista specializzata Personality and Individual Differences promosso dal Programma di ricerca nei media, nella comunicazione e nella società della Scuola di comunicazione e cultura dell’università di Aarhus. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 ottobre 2020) Chi ama i film horror è meno colpito dagli effetti psicologici, a volte devastanti, della pandemia? Un gruppo di ricercatori danesi e statunitensi risponde di sì in uno studio in via di pubblicazione sulla rivista specializzata Personality and Individual Differences promosso dal Programma di ricerca nei media, nella comunicazione e nella società della Scuola di comunicazione e cultura dell’università di Aarhus.

