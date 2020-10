Pensioni | un buco di 3 miliardi Il governo taglia gli assegni | chi ci rimette e quanti soldi perde

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Proviamo a fare il conto. Ci sono 100stanziati con i vari decreti cura Italia, Rilancio e Agosto, 40di manovra e 37 del Mes. Al malloppo bisogna poi aggiungere i 209 del Recovery fund. Dote quantomai incerta, che il, però, conta di avere già in tasca. Al punto che 15del futuro bottino sono già stati inseriti in finanziaria. Il totale fa circa 370, una montagna di quattrini. Ebbene, è difficile da credere, ma da tale bendidio sembra che non riescano ad uscir fuori tre, per di più spalmati da qui al 2023, per evitare l'ennesima stangata sui pensionati. Facciamo un passo indietro. Con la riforma Dini del 1995, sempre nel nome del contenimento complessivo della spesa, si è stabilito che per ...