Pattinaggio artistico | Ginevra Negrello si aggiudica la tappa di Bergamo al Gran Premio Italia 2020 Seconda Elisabetta Leccardi

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Inizia bene il percorso nella massima categoria di. La giovane atleta di Varese ha infatti vinto la primadel, la nuova competizione interna diideata dalla FISG in scena questa settimana presso l’IceLab Arena di. L’allieva di Alessandra Buzzi, già in testa in occasione del segmento più breve, nonostante alcune sbavature assolutamente normali considerato il periodo dell’anno ha impressionato la giuria con un programma ben costruito, ricco di passi difficili e dispendioso in termini di energie. Davvero bella la combinazione d’apertura, doppio axel/triplo toeloop, così come i due tripli rittberger, di ...