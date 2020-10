Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus: quanto preleverebbero? (Di domenica 25 ottobre 2020) Patrimoniale, prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul conto corrente, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia di coronavirus lascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di Patrimoniale, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di una Patrimoniale sul ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 25 ottobre 2020), prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia dilascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di unasul ...

Amos8125 : @Majakovsk73 Una soluzione di sinistra potrebbe essere una patrimoniale una tantum per finanziare misure una tantum… - ALESSIO_ARGIOLA : RT @gbponz: l'ultimo è il meno intuitivo. prima cosa, la tassa di successione non la paga il patrimonio. la paga il possessore. Altrimenti,… - gbponz : l'ultimo è il meno intuitivo. prima cosa, la tassa di successione non la paga il patrimonio. la paga il possessore.… - MarcoN17023399 : @Mario_Bexxx @AntonelloAng Posso fare una domanda? Ma se ho un conto corrente tipo N26 che è a tutti gli effetti te… - UTontU : @LieraMarco E se un risparmiatore italiano porta liquidità in un conto tedesco (es. N26 o DEGIRO)? Ora che con poch… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrimoniale conto Paragone: 'Tassa sui conto correnti, una patrimoniale sui risparmi degli italiani' Blasting News Italia Lo chef Bianchi: «Io, ex bimbo grassottello che cucinava con il nonno, servo la salute a tavola»

Bianchi, chef, divulgatore scientifico e conduttore tv, presenta il suo ultimo libro a Modena «Il nostro modello di alimentazione è una bandiera da tenere sempre alta e da esportare» ...

IL BAZOOKA DI CONTE

L'intervento dell'Europa potrebbe riportare il rispetto della Costituzione e dei diritti negati come la sanità, l'istruzione e la mobilità ...

Bianchi, chef, divulgatore scientifico e conduttore tv, presenta il suo ultimo libro a Modena «Il nostro modello di alimentazione è una bandiera da tenere sempre alta e da esportare» ...L'intervento dell'Europa potrebbe riportare il rispetto della Costituzione e dei diritti negati come la sanità, l'istruzione e la mobilità ...