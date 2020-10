Partigiani | Pisapia | ‘difesi Nicolini in tribunale | uomo buono e sincero democratico’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) – “Ci ha lasciato a quasi 101 anni di vita il ‘comandante Diavolo’. Germanofu uno dei più importanti comandantie, nel dopoguerra, sindaco di Correggio. Venne ingiustamente accusato della morte di Don Umberto Pessina e subì un’ingiusta condanna a 22 anni di carcere. Ebbi l’onore di far parte del collegio difensivo che riuscì a ribaltare la sentenza di condanna e assolverlo nella revisione del processo, con la formula più ampia per non aver commesso il fatto”. A ricordarlo così è l’avvocato Giuliano, ex sindaco di Milano ed attualmente parlamentare europeo. “Il presidente della Corte d’assise d’Appello alla lettura della sentenza si scusò per l’ingiusta ...