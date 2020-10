Parma-Spezia, Liverani: “Arrabbiati per la sconfitta di Udine, ci prenderemo i tre punti la nostra rivincita” (Di domenica 25 ottobre 2020) Fabio Liverani in vista della sfida tra Parma e Spezia.Il tecnico dei ducali ha presentato ai microfoni del sito ufficiale emiliano alcuni punti cardine del prossimo match di Serie A. La compagine da lui guidata affronterà al Tardini la formazione ligure di Vincenzo Italiano, per la quale ha speso belle parole in merito soprattutto alla loro condizione fisica piuttosto ottimale: “Lo Spezia è una squadra che ha rimontato alla Fiorentina domenica due gol, è una squadra in salute che ha un entusiasmo importante. E’ una squadra tornata in Serie A dopo tanto tempo, hanno un gruppo di lavoro che dà continuità. Hanno delle buone idee, giocano a calcio, vogliono proporre un calcio offensivo. Vanno rispettati ma allo stesso tempo ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Fabioin vista della sfida tra.Il tecnico dei ducali ha presentato ai microfoni del sito ufficiale emiliano alcunicardine del prossimo match di Serie A. La compagine da lui guidata affronterà al Tardini la formazione ligure di Vincenzo Italiano, per la quale ha speso belle parole in merito soprattutto alla loro condizione fisica piuttosto ottimale: “Loè una squadra che ha rimontato alla Fiorentina domenica due gol, è una squadra in salute che ha un entusiasmo importante. E’ una squadra tornata in Serie A dopo tanto tempo, hanno un gruppo di lavoro che dà continuità. Hanno delle buone idee, giocano a calcio, vogliono proporre un calcio offensivo. Vanno rispettati ma allo stesso tempo ...

