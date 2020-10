Parma-Spezia, Chabot sblocca il risultato: in gol di testa. Poi il 2-0 di Nzola (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) Una capocciata di testa di Julian Chabot per l’1-0 dello Spezia sul Parma al Tardini. La squadra di Italiano sblocca il risultato al 29′ nel match della quinta giornata di Serie A 2020/2021. Tutto merito di un calcio d’angolo perfetto per il colpo di testa letale di Chabot. La reazione del Parma non c’è. Anzi, c’è il raddoppio degli ospiti con un gran mancino di Nzola. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Una capocciata didi Julianper l’1-0 dellosulal Tardini. La squadra di Italianoilal 29′ nel match della quinta giornata di Serie A 2020/2021. Tutto merito di un calcio d’angolo perfetto per il colpo diletale di. La reazione delnon c’è. Anzi, c’è il raddoppio degli ospiti con un gran mancino di

rfutbol : Comienza 2ª Parte Parma - Spezia #Parma #Spezia #SerieA - Fiorentinanews : Che giornata per gli ex #Fiorentina: arriva il secondo gol italiano per #Agudelo contro il Parma - GazzettadellaSp : Parma-Spezia: Aquile in vantaggio a fine primo tempo, ma troppi errori in disimpegno rischiano di far male… - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-SPEZIA (1-2 parziale secondo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Parma-Spezia 1-2 -