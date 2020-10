Parma, Liverani: «Difficile lavorare così. Oggi undici assenti» (Di domenica 25 ottobre 2020) Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato contro lo Spezia Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Per com’è partita la gara, avevamo fatto meglio a Udine dove abbiamo perso. È Difficile lavorare in questo periodo: noi siamo colpiti molto pesantemente, Oggi avevamo undici assenze. Non poter lavorare con la squadra è veramente Difficile per poter compiere la trasformazione da gruppo a squadra, ci vuole continuità nella totalità della rosa. Partire da questo spirito di squadra è un bel punto di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Fabio, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato contro lo Spezia Fabio, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Per com’è partita la gara, avevamo fatto meglio a Udine dove abbiamo perso. Èin questo periodo: noi siamo colpiti molto pesantemente,avevamoassenze. Non potercon la squadra è veramenteper poter compiere la trasformazione da gruppo a squadra, ci vuole continuità nella totalità della rosa. Partire da questo spirito di squadra è un bel punto di ...

