Pari allo Stadium: Juventus per 60? sonnecchia poi domina ma il Verona ha forte identità (Di domenica 25 ottobre 2020) Bella partita allo Stadium tra la Juventus e il Verona nel posticipo della quinta di Serie A conclusasi con il punteggio di 1-1. Bianconeri sfortunati con due pali colpiti da Cuadrado e Dybala ma il Verona non è stato a guardare ed ha ribattuto colpo su colpo almeno per 60 minuti per poi subire la Juventus che ha attaccato a pieno organico per ribaltare il risultato. Spazi intasati per la manovra offensiva bianconera ma il Verona ha sempre mostrato forte identità. Dybala sempre presente nelle occasioni costruite dalla squadra di Pirlo, ma decisivo Kulusewski con un gol bello e anche importante in una fase del match complicato dopo il gol di Favilli. Il portiere Silvestri deciso su Dybala e Morata nei minuti di recupero. Per la cronaca in ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Bella partitatra lae ilnel posticipo della quinta di Serie A conclusasi con il punteggio di 1-1. Bianconeri sfortunati con due pali colpiti da Cuadrado e Dybala ma ilnon è stato a guardare ed ha ribattuto colpo su colpo almeno per 60 minuti per poi subire lache ha attaccato a pieno organico per ribaltare il risultato. Spazi intasati per la manovra offensiva bianconera ma ilha sempre mostratoidentità. Dybala sempre presente nelle occasioni costruite dalla squadra di Pirlo, ma decisivo Kulusewski con un gol bello e anche importante in una fase del match complicato dopo il gol di Favilli. Il portiere Silvestri deciso su Dybala e Morata nei minuti di recupero. Per la cronaca in ...

ItaSportPress : Pari allo Stadium: Juventus per 60' sonnecchia poi domina ma il Verona ha forte identità - - corsaroll : .@juventusfc, altro stop: 1-1 allo Stadium contro l'ottimo @HellasVeronaFC di #Juric: bianconeri salvati da… - Pall_Gonfiato : La #Juve sbatte su #Silvestri. Il #Verona di #Juric ferma i bianconeri all'Allianz - CryPaolo : @therealjackal24 Oltre a non conoscere l’italiano, sei anche senza memoria. Non vi siete presentati allo stadio con… - Frances28471426 : Ma questi veramente hanno un livello d'intelligenza pari allo zero! Ma stiamo scherzando! #GFVIP -

