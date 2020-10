Paratici: «Vogliamo rinnovare il contratto di Dybala» (Di domenica 25 ottobre 2020) INVIATO A TORINO - La Juventus sta lavorando al rinnovo di Paulo Dybala e il dt Fabio Paratici, parlando prima del match con il Verona a Sky, si è detto ottimista: "C'è una volontà chiara da parte ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) INVIATO A TORINO - La Juventus sta lavorando al rinnovo di Pauloe il dt Fabio, parlando prima del match con il Verona a Sky, si è detto ottimista: "C'è una volontà chiara da parte ...

romeoagresti : #Paratici a ‘Sky Sport’ sul rinnovo di #Dybala: “Parliamo sempre, vogliamo arrivare a una situazione felice per tut… - sportli26181512 : Paratici: «Vogliamo rinnovare il contratto di Dybala»: Il dt bianconero ha parlato prima del match contro il Verona… - FiloBarige993 : RT @romeoagresti: #Paratici a ‘Sky Sport’ sul rinnovo di #Dybala: “Parliamo sempre, vogliamo arrivare a una situazione felice per tutti”. /… - AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: #Paratici sul rinnovo di #Dybala: “Siamo stati in isolamento fiduciario e non potevamo incontrare nessuno. Parliamo se… - AleGobbo87 : RT @romeoagresti: #Paratici a ‘Sky Sport’ sul rinnovo di #Dybala: “Parliamo sempre, vogliamo arrivare a una situazione felice per tutti”. /… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici Vogliamo Paratici: «Vogliamo rinnovare con Dybala» Corriere dello Sport.it Paratici: "La Juve e Dybala hanno la medesima volontà di rinnovare"

La Juve e Dybala vogliono continuare assieme. Lo ha assicurato Fabio Paratici, Chief Football Officer del club bianconero, poco prima del match contro il Verona: "C'è una volontà chiara sia da parte ...

Juventus, Paratici su Dybala: "Cerchiamo una soluzione felice per tutti"

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha fatto il punto sul rinnovo di Dybala: "Noi e il giocatore vogliamo estendere il contratto".

La Juve e Dybala vogliono continuare assieme. Lo ha assicurato Fabio Paratici, Chief Football Officer del club bianconero, poco prima del match contro il Verona: "C'è una volontà chiara sia da parte ...Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha fatto il punto sul rinnovo di Dybala: "Noi e il giocatore vogliamo estendere il contratto".