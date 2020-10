Palermo | si avvicina la sfida contro il Potenza | ecco perchè si può giocare

Leggi su mediagol

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ilvuole provare a ripartire dopo il fulmine a ciel sereno dello scorso mercoledì.Una piccola parte del gruppo squadra rosanero ha ricominciato ad allenarsi in quel del "Renzo Barbera" sotto la guida attenta del vice di Roberto Boscaglia, Giacomo Filippi. Il protocollo infatti prevede, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', che i calciatori che sono risultati ancora una volta negativi possano tornare in campo per gli allenamenti giornalieri. Luperini, Odjer, Broh e Kanoute sono arrivati nell'impianto di Viale del Fante su un minivan che li ha in seguito riportati nell'albergo che ospita la cosiddetta bolla del.Nel frattempo siil giorno dellail(giovedì 29 ottobre) con i rosanero che molto probabilmente ...