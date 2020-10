Padova, preside nega a studente trans di usare nome maschile per le elezioni del liceo. Poi le scuse dopo le proteste degli alunni (Di domenica 25 ottobre 2020) Padova – Il nome, sulla lista dei candidati dei rappresentanti del liceo, era femminile. Ma in realtà, lo studente della classe terza del Tito Livio di Padova, è transgender e si fa chiamare con un nome maschile. Un vero e proprio schiaffo per il sedicenne che ha visto esibita, solo per motivi burocratici, un’identità che non sente di avere davanti alle centinaia di allievi dell’istituto che ebbe tra le proprie fila anche Giorgio Napolitano. In un primo tempo sembrava che ci fosse stata una chiusura della scuola: le liste erano ineccepibili e riflettevano l’identità che risulta dai documenti ufficiali. Poi è venuta a galla un’impostazione diversa e il Tito Livio sembra pronto a ristampare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020)– Il, sulla lista dei candidati dei rappresentanti del, era femminile. Ma in realtà, lodella classe terza del Tito Livio di, ègender e si fa chiamare con un. Un vero e proprio schiaffo per il sedicenne che ha visto esibita, solo per motivi burocratici, un’identità che non sente di avere davanti alle centinaia di allievi dell’istituto che ebbe tra le proprie fila anche Giorgio Napolitano. In un primo tempo sembrava che ci fosse stata una chiusura della scuola: le liste erano ineccepibili e riflettevano l’identità che risulta dai documenti ufficiali. Poi è venuta a galla un’impostazione diversa e il Tito Livio sembra pronto a ristampare ...

Ultime Notizie dalla rete : Padova preside Padova, preside nega a studente trans di usare nome maschile per le elezioni del liceo Il Fatto Quotidiano I “comandamenti” della preside: «Vietate le chat con i genitori»

In alcuni casi però – perlomeno è questa la sensazioni di molti genitori e maestri – manda nel panico le persone. È quanto sta accadendo in una scuola del nostro territorio, dove docenti, mamme e papà ...

Liceale transgender, il preside si scusa: «Adesso potrò usare il mio nome»

Il caso del Tito Livio a Padova. Il dirigente scolastico Rocco Bello convoca il giovane: «Qui sei il benvenuto». Ma la sovrintendente Palumbo indaga ...

In alcuni casi però – perlomeno è questa la sensazioni di molti genitori e maestri – manda nel panico le persone. È quanto sta accadendo in una scuola del nostro territorio, dove docenti, mamme e papà ...Il caso del Tito Livio a Padova. Il dirigente scolastico Rocco Bello convoca il giovane: «Qui sei il benvenuto». Ma la sovrintendente Palumbo indaga ...