Oroscopo di Paolo Fox di oggi | Domenica 25 Ottobre 2020

(Di domenica 25 ottobre 2020) L’diFox die quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini quotidiane di questo25Ariete La giornata divi spingerà a parlar chiaro. Spesso la vostra sincerità vi ha messo nei guai perché vi siete fidati magari di persone che non conoscevate bene e perché questo comportamento vi spinge a scoprire le vostre carte prima degli altri. Le stelle vi favoriranno nel prossimo anno, per cui le cose che nascono in questo autunno vanno benissimo e bisogna portarle avanti. La sfera sentimentale riesce meglio: sono ...