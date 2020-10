Ore 13.30: Conte spiega il nuovo Dpcm. E rovina l'appetito agli italiani (Di domenica 25 ottobre 2020) Non chiude i ristoranti a pranzo ma ci rovina l'appetito. Alle 13,30 rispunterà Giuseppe Conte in televisione a bombardarci con i suoi Dpcm vessatori. Chiude le città alle 18, non vuole sentir parlare di coprifuoco o lockdown ma la realtà è questa: il premier e la sua maggioranza stanno bloccando il paese dopo essere rimasti immobili loro per mesi durante l'esplosione del coronavirus. Conte ricomincia con le sue apparizioni televisive e continua a ignorare chi rappresenta la maggioranza del popolo italiano: il centrodestra. Ma è proprio il centrodestra che deve assumere l'iniziativa: se il governo non si rende conto che il virus riguarda tutti, è chi si oppone alla prepotenza di Palazzo Chigi a dover guidare la piazza. Altrimenti sarà qualche ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) Non chiude i ristoranti a pranzo ma cil'. Alle 13,30 rispunterà Giuseppein televisione a bombardarci con i suoivessatori. Chiude le città alle 18, non vuole sentir parlare di coprifuoco o lockdown ma la realtà è questa: il premier e la sua maggioranza stanno bloccando il paese dopo essere rimasti immobili loro per mesi durante l'esplosione del coronavirus.ricomincia con le sue apparizioni televisive e continua a ignorare chi rappresenta la maggioranza del popolo italiano: il centrodestra. Ma è proprio il centrodestra che deve assumere l'iniziativa: se il governo non si rende conto che il virus riguarda tutti, è chi si oppone alla prepotenza di Palazzo Chigi a dover guidare la piazza. Altrimenti sarà qualche ...

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - Agenzia_Ansa : Stop a ristoranti e bar dopo le 18. E' quanto prevede una bozza del #Dpcm, in via di definizione, a cui sta lavoran… - NewSicilia : Sarà un modo di avere delucidazioni riguardo alle nuove misure in atto da domani #Newsicilia - apetrazzuolo : COVID - Il Premier Conte in conferenza stampa alle ore 13:30 per illustrare le misure del nuovo DPCM -