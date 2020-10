Oms, record di nuovi casi, la metà in Europa (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - record di nuovi casi di coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT -didi coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 ...

iconanews : Oms, record di nuovi casi, la metà in Europa - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Oms: «Momento critico, prossimi mesi molto duri». #Covid, record di morti in Germania. 42mila contagiati in un giorno in… - momentosera : #Oms: «Momento critico, prossimi mesi molto duri». #Covid, record di morti in Germania. 42mila contagiati in un gio… - roberta650615 : RT @LaVeritaWeb: Il primario di oncoematologia che vanta il record «zero morti» e ha stupito il Times, Luigi Cavanna?: «Oms e Aifa hanno fa… - tavano_anna : RT @fattoquotidiano: CONTAGI IN EUROPA Arrivano quasi a 7mila i nuovi casi di coronavirus in Germania, ma a colpire oggi è il Regno Unito,… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms record Oms, record di nuovi casi, la metà in Europa - Ultima Ora Agenzia ANSA Oms, record di nuovi casi, la metà in Europa

Record di nuovi casi di coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 registrati nelle ultim ...

Coronavirus, positivo capo staff del vice presidente Usa Pence. Nel mondo 42 milioni di contagi. Germania: 14mila in 24 ore

Oltre 1,1 milioni di morti. Gli Stati Uniti mantengono il primato delle infezioni seguiti da India, Brasile, Russia, Francia, Argentina e Spagna. La Colombia supera il milione di casi ...

Record di nuovi casi di coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 registrati nelle ultim ...Oltre 1,1 milioni di morti. Gli Stati Uniti mantengono il primato delle infezioni seguiti da India, Brasile, Russia, Francia, Argentina e Spagna. La Colombia supera il milione di casi ...