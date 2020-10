Oltre il Covid, il rischio di una morte politica ed economica. L’analisi di Vittorio Robiati Bendaud (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Covid-19 ha colpito abbondantemente i miei polmoni a marzo; mia mamma, più grave, è stata ricoverata alcune settimane per la stessa malattia nel mese di aprile. Ci è andata bene e non ringrazierò mai a sufficienza medici e amici. Nei pensieri agitati di quelle lunghe ore, cadenzate costantemente dalle sirene delle ambulanze, ho pensato che avrei potuto non farcela, cosa assai spiacevole, e il buon Dio si è così dovuto sopportare un mio farneticante monologo interiore. Un mio amico, che è un giovane papà, è stato intubato per settimane, sospeso tra morte e vita. Da questa prospettiva personale, mi sono convinto che c’è sì da temere per la morte fisica (ove per scongiurarla scrupolo, cura e responsabilità sono imprescindibili), ma c’è ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Il-19 ha colpito abbondantemente i miei polmoni a marzo; mia mamma, più grave, è stata ricoverata alcune settimane per la stessa malattia nel mese di aprile. Ci è andata bene e non ringrazierò mai a sufficienza medici e amici. Nei pensieri agitati di quelle lunghe ore, cadenzate costantemente dalle sirene delle ambulanze, ho pensato che avrei potuto non farcela, cosa assai spiacevole, e il buon Dio si è così dovuto sopportare un mio farneticante monologo interiore. Un mio amico, che è un giovane papà, è stato intubato per settimane, sospeso trae vita. Da questa prospettiva personale, mi sono convinto che c’è sì da temere per lafisica (ove per scongiurarla scrupolo, cura e responsabilità sono imprescindibili), ma c’è ...

Agenzia_Ansa : #Covid: altri 19mila contagiati in un giorno, 151 vittime Oltre 177mila tamponi, 4.300 meno di ieri #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Monitoraggio settimanale Iss-Salute: 'L'epidemia peggiora, Rt salito a 1,5. La popolazione resti a casa,… - Agenzia_Ansa : #Covid, appello di 100 scienziati: 'Misure drastiche in 2-3 giorni' #ANSA - lalitapetila : RT @Open_gol: In Francia oltre 45mila nuovi contagi. Il tasso di positività è al 16%. Lo stato di emergenza Covid sarà prorogato fino al pr… - MatteoPuzzuoli : Dopo il caos in casa Cantù e il caso di positività annunciato da Milano ieri, ora anche Roma emana lo stesso comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre Covid Covid: in Usa record giornaliero di casi, oltre 80mila ANSA Nuova Europa Covid, Locatelli: «Non siamo ai numeri di marzo, evitiamo il panico»

«L'epidemia non è più governabile? Non è così, non siamo vicini alla perdita di controllo. C'è stata una marcata accelerazione di casi.

Per Lubiana il Fvg è “zona rossa”. Stop a spesa e benzina in Slovenia

Si passa solo con certificato di negatività. Ma valichi aperti per transfrontalieri, proprietari di beni e viaggiatori di affari ...

«L'epidemia non è più governabile? Non è così, non siamo vicini alla perdita di controllo. C'è stata una marcata accelerazione di casi.Si passa solo con certificato di negatività. Ma valichi aperti per transfrontalieri, proprietari di beni e viaggiatori di affari ...